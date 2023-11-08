В финал премии «Твердые знаки» на Кубани вышел 31 номинант

Определены финалисты бизнес-премии «Твердые знаки», инициатором которой выступил издательский дом «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». В шорт-лист конкурса вышел 31 номинант, которые поборются за первую тройку мест в десяти номинациях. Результаты премии будут оглашены на торжественной церемонии 10 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В номинации «Выход на новые рынки. Лучшие практики. Малый и средний бизнес» в финал вышли:

ООО «Умная энергия» с проектом комбинированной системы электроснабжения;

компания «Фитстайл Эко», представляющая новый бренд, дарящий тепло южного солнца и поцелуй ласкового моря,— «Анапская косметика»;

Chateau de Talu (ООО «Шато де Талю»), популяризирующее бренд «Российское вино», которое может легко конкурировать с импортом.

В номинации «Импортозамещение. Лучшие практики. Крупный бизнес» в финале:

компания «Рустарк» — первое в России промышленное производство мальтодекстрина и сухих глюкозных сиропов (бренд MultyDex).

В номинации «Импортозамещение. Лучшие практики. Малый и средний бизнес» в финал вышли:

ООО «Альфа Трейд» (Forvard — кубанский бренд зоотоваров в России);

Ecobrands (ООО «Варэко», производство инновационной уличной мебели и МАФ на основе технологий переработки вторсырья для благоустройства городских, загородных и парковых пространств);

«Сырные Истории» (СПСК «Сырные Истории», производство сыров высокого качества по европейским технологиям).

В номинации «Лучший девелоперский проект» в тройке финалистов:

ГК «БЭЛ Девелопмент» (Green Apple, строительство уникального жилого комплекса с социальной инфраструктурой: школа на 1100 мест и детский сад на 300 мест);

AVA Group (строительство жилого экокомплекса «Кислород»);

ГК «Точно» (жилой район «Патрики» — новый центр Краснодара).

В номинации «Лучший медицинский проект» финалистами стали:

клиника современной хирургии «Здрава» (ООО «Богатырь») с запуском инновационной программы реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;

клиника «Ланцетъ» (ООО «Многопрофильный медицинский центр») с многопрофильной клиникой бизнес-класса на первой береговой линии города-курорта Геленджик;

медицинская лаборатория CL Lab (ООО «СЛ МедикалГруп») c cозданием и запуском полноэкзомного исследования Индивидуальная генетическая карта CL G.E.N.E.X.23.

В номинации «Лучший сервис в B2С-секторе. Малый и средний бизнес» в тройку финалистов вошли:

ресторан «Диканька» (ООО «Ресто-юг)», презентующий развитие сети ресторанов «Диканька» из семьи ресторанов родной кухни;

«Аванта Телеком» с проектом внедрения «умной домофонии» на территории города Краснодара;

загородный спа-отель Soloh SPA Village 4* (ИП Скрипка Андрей Александрович), предлагающий концепцию отдыха, основанную на принципах локальности и экологичности.

В номинации «Лучший сервис в B2B-секторе» целых четыре финалиста:

Virtual Office (ООО «Виртуальный офис»), готовый обеспечить круглосуточную техническую поддержку компаниям, предоставив выгодную и качественную альтернативу штатному системному администратору или IT-отделу;

«Бизон Карго» (ООО «Бизон Карго»), заявивший о логистике вопреки санкциям; патентное бюро Ezybrand (ИП Трунов А. Ю.) с открытием нового офиса компании Ezybrand на Кубани;

«АйТи Новация» (ООО «АйТи Новация»), презентующая разработку инновационного сервиса оценки компетенций GoTalent.

В номинации «Лучший туристический проект» за звание быть лучшим поборются:

парк-отель «Пихтовый бор» (ООО «Пихтовый бор») с проектом создания уникального туристического продукта на плато Лаго-Наки, включающего в себя красивейшее место с горным озером, коллекционный японский сад, гостиничный комплекс, бассейн, горный термокомплекс и авторский ресторан;

центр отдыха «Термальный парк-отель "Псыгупс"» (ИП Сафиуллина Елена Анатольевна) с проектом нового четырехзвездочного термального курорта в Адыгее — «Парк-отель "Псыгупс — Душа воды"»;

Mriya Resort & SPA (ООО «Гарант-СВ») с проектом Mriya Resort & SPA — ведущим мировым курортом премиум-класса, расположенным на Южном берегу Крыма между живописным горным массивом и бескрайним морским простором.

В номинации «Лучший социально ориентированный проект» в тройке:

ООО «Социальные технологии» с онлайн-платформой образовательного контента для глухих и слабослышащих людей Surdoclass;

ГК «БЭЛ Девелопмент» (ООО «УК "Лес"») с проектом реконструкции стадиона «Труд» для развития здорового образа жизни и занятий спортом;

ООО «Рексейл», возрождающее Новороссийский камерный оркестр.

В номинации «Лучший аграрный проект» в финал вышли:

ГК «Сигма» (ООО «Сигма-Трейд») с внедрением сервиса прогнозирования сроков выполнения агроработ, возможных сроков развития заболеваний растений и их предупреждение посредством использования собственных метеостанций;

Flyseeagro (ООО «Летай и Смотри Агро») — комплексная биологическая защита растений от вредителей энтомофагами посредством БАС;

ООО «Рустарк» с проектом по разработке пестицидного препарата Асфицид Био®, КЭ контактного действия, не имеющего аналогов в России.

В номинации «Лучшие цифровые решения и практики» тройка финалистов выглядит так:

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» с проектом создания цифровых моделей почвы на основе данных космического мониторинга растительного покрова и электрофизического профилирования почвы на глубину до 10 м;

ООО «АГМ Системы» с проектом мобильных и воздушных лазерных сканеров для трехмерного картографирования при создании цифровых двойников территорий и умных городов;

медицинская лаборатория CL LAB (ООО «СЛ МедикалГруп») с проектом разработки и запуска медицинского мобильного приложения CL PRIME.

Напомним, заявки на бизнес-премию «Твердые знаки» на Кубани подали 126 компаний. В лонг-лист вошли 83 претендента за право считаться лучшими в различных сферах предпринимательской деятельности Краснодарского края, Республики Адыгея и Крыма.

В состав экспертного совета вошли:

генеральный директор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Александр Вашина;

главный редактор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Дмитрий Михеенко;

первый вице-губернатор Краснодарского края, эксперт в области экономического развития территорий Игорь Галась;

вице-губернатор Краснодарского края, эксперт в области экономики Александр Руппель;

основатель и руководитель инвестиционной компании Alias Group, предприниматель, эксперт в области стратегического развития территорий Борис Юнанов;

мэр Краснодара, эксперт в области дорожного строительства и проектирования Евгений Наумов;

мэр Анапы, эксперт в области госуправления и развития Василий Швец;

мэр Сочи, эксперт в области госуправления и развития Алексей Копайгородский;

мэр Геленджика, эксперт в области развития курортных территорий Алексей Богодистов;

глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко;

врач высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель медицинского холдинга CL Medical Group, бизнес-лидер и авторитетный эксперт в области развития проектов частной медицины Феликс Гамзаев;

исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края, эксперт в области государственной поддержки малого и среднего бизнеса Елена Пистунова;

региональный управляющий Альфа-Банка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Кирилл Шаталов;

профессиональный инвестор, основатель сервиса об инвестициях Афинанс.рф, эксперт в области инвестиций Левон Акопов;

экономист, профессор, доктор наук, бизнес-консультант, сооснователь бизнес-сообщества «КубА Клуб», эксперт в области стратегического развития бизнес-проектов Александр Полиди;

операционный директор формата «Магнит у дома», эксперт в области ритейла Олег Сиднин;

председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», предприниматель, эксперт Даниэль Башмаков;

председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко;

основатель ГК «Высшая Лига», эксперт в области запуска бизнес-проектов, общественный деятель Алексей Пшеничный;

сооснователь мебельной компании Е1, предприниматель, инвестор, эксперт в области мебельной промышленности Александр Линевич;

директор компании «Точно Инвест», эксперт в области развития территорий в девелопменте ГК «ТОЧНО» Эдуард Головин;

председатель ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова;

управляющий агробизнесом ГК «ТД "Сигма"», эксперт в области сельского хозяйства Любовь Недилько;

доктор экономических наук, профессор, экономист, директор Института цифровой экономики и инноваций Виктор Семидоцкий;

руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский;

основатель инвестиционной компании ФинХак и детской финансовой школы ФинХак Junior Наталья Подгорецкая;

региональный директор Axenix, эксперт в развитии IT-проектов крупного бизнеса Виктория Супрунова.

На втором этапе голосования, который пройдет с 7 по 9 ноября, экспертный совет определит победителя в каждой из номинаций. Обладатели «Твердых знаков», увесистых статуэток — символов издательского дома «Коммерсантъ», будут объявлены на церемонии, куда приглашаются все участники шорт-листа премии.

Церемония награждения пройдет 10 ноября в отеле «Crown Plaza» (ул. Красная, 109). Сбор гостей — в 18:30.

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