В финал премии «Твердые знаки» на Кубани вышел 31 номинант
Экспертный совет определил состав участников следующего этапа конкурса
Определены финалисты бизнес-премии «Твердые знаки», инициатором которой выступил издательский дом «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». В шорт-лист конкурса вышел 31 номинант, которые поборются за первую тройку мест в десяти номинациях. Результаты премии будут оглашены на торжественной церемонии 10 ноября.
Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ
В номинации «Выход на новые рынки. Лучшие практики. Малый и средний бизнес» в финал вышли:
- ООО «Умная энергия» с проектом комбинированной системы электроснабжения;
- компания «Фитстайл Эко», представляющая новый бренд, дарящий тепло южного солнца и поцелуй ласкового моря,— «Анапская косметика»;
- Chateau de Talu (ООО «Шато де Талю»), популяризирующее бренд «Российское вино», которое может легко конкурировать с импортом.
В номинации «Импортозамещение. Лучшие практики. Крупный бизнес» в финале:
- компания «Рустарк» — первое в России промышленное производство мальтодекстрина и сухих глюкозных сиропов (бренд MultyDex).
- В номинации «Импортозамещение. Лучшие практики. Малый и средний бизнес» в финал вышли:
- ООО «Альфа Трейд» (Forvard — кубанский бренд зоотоваров в России);
- Ecobrands (ООО «Варэко», производство инновационной уличной мебели и МАФ на основе технологий переработки вторсырья для благоустройства городских, загородных и парковых пространств);
- «Сырные Истории» (СПСК «Сырные Истории», производство сыров высокого качества по европейским технологиям).
В номинации «Лучший девелоперский проект» в тройке финалистов:
- ГК «БЭЛ Девелопмент» (Green Apple, строительство уникального жилого комплекса с социальной инфраструктурой: школа на 1100 мест и детский сад на 300 мест);
- AVA Group (строительство жилого экокомплекса «Кислород»);
- ГК «Точно» (жилой район «Патрики» — новый центр Краснодара).
В номинации «Лучший медицинский проект» финалистами стали:
- клиника современной хирургии «Здрава» (ООО «Богатырь») с запуском инновационной программы реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
- клиника «Ланцетъ» (ООО «Многопрофильный медицинский центр») с многопрофильной клиникой бизнес-класса на первой береговой линии города-курорта Геленджик;
- медицинская лаборатория CL Lab (ООО «СЛ МедикалГруп») c cозданием и запуском полноэкзомного исследования Индивидуальная генетическая карта CL G.E.N.E.X.23.
В номинации «Лучший сервис в B2С-секторе. Малый и средний бизнес» в тройку финалистов вошли:
- ресторан «Диканька» (ООО «Ресто-юг)», презентующий развитие сети ресторанов «Диканька» из семьи ресторанов родной кухни;
- «Аванта Телеком» с проектом внедрения «умной домофонии» на территории города Краснодара;
- загородный спа-отель Soloh SPA Village 4* (ИП Скрипка Андрей Александрович), предлагающий концепцию отдыха, основанную на принципах локальности и экологичности.
В номинации «Лучший сервис в B2B-секторе» целых четыре финалиста:
- Virtual Office (ООО «Виртуальный офис»), готовый обеспечить круглосуточную техническую поддержку компаниям, предоставив выгодную и качественную альтернативу штатному системному администратору или IT-отделу;
- «Бизон Карго» (ООО «Бизон Карго»), заявивший о логистике вопреки санкциям; патентное бюро Ezybrand (ИП Трунов А. Ю.) с открытием нового офиса компании Ezybrand на Кубани;
- «АйТи Новация» (ООО «АйТи Новация»), презентующая разработку инновационного сервиса оценки компетенций GoTalent.
В номинации «Лучший туристический проект» за звание быть лучшим поборются:
- парк-отель «Пихтовый бор» (ООО «Пихтовый бор») с проектом создания уникального туристического продукта на плато Лаго-Наки, включающего в себя красивейшее место с горным озером, коллекционный японский сад, гостиничный комплекс, бассейн, горный термокомплекс и авторский ресторан;
- центр отдыха «Термальный парк-отель "Псыгупс"» (ИП Сафиуллина Елена Анатольевна) с проектом нового четырехзвездочного термального курорта в Адыгее — «Парк-отель "Псыгупс — Душа воды"»;
- Mriya Resort & SPA (ООО «Гарант-СВ») с проектом Mriya Resort & SPA — ведущим мировым курортом премиум-класса, расположенным на Южном берегу Крыма между живописным горным массивом и бескрайним морским простором.
В номинации «Лучший социально ориентированный проект» в тройке:
- ООО «Социальные технологии» с онлайн-платформой образовательного контента для глухих и слабослышащих людей Surdoclass;
- ГК «БЭЛ Девелопмент» (ООО «УК "Лес"») с проектом реконструкции стадиона «Труд» для развития здорового образа жизни и занятий спортом;
- ООО «Рексейл», возрождающее Новороссийский камерный оркестр.
В номинации «Лучший аграрный проект» в финал вышли:
- ГК «Сигма» (ООО «Сигма-Трейд») с внедрением сервиса прогнозирования сроков выполнения агроработ, возможных сроков развития заболеваний растений и их предупреждение посредством использования собственных метеостанций;
- Flyseeagro (ООО «Летай и Смотри Агро») — комплексная биологическая защита растений от вредителей энтомофагами посредством БАС;
- ООО «Рустарк» с проектом по разработке пестицидного препарата Асфицид Био®, КЭ контактного действия, не имеющего аналогов в России.
В номинации «Лучшие цифровые решения и практики» тройка финалистов выглядит так:
- АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» с проектом создания цифровых моделей почвы на основе данных космического мониторинга растительного покрова и электрофизического профилирования почвы на глубину до 10 м;
- ООО «АГМ Системы» с проектом мобильных и воздушных лазерных сканеров для трехмерного картографирования при создании цифровых двойников территорий и умных городов;
- медицинская лаборатория CL LAB (ООО «СЛ МедикалГруп») с проектом разработки и запуска медицинского мобильного приложения CL PRIME.
Напомним, заявки на бизнес-премию «Твердые знаки» на Кубани подали 126 компаний. В лонг-лист вошли 83 претендента за право считаться лучшими в различных сферах предпринимательской деятельности Краснодарского края, Республики Адыгея и Крыма.
В состав экспертного совета вошли:
- генеральный директор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Александр Вашина;
- главный редактор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Дмитрий Михеенко;
- первый вице-губернатор Краснодарского края, эксперт в области экономического развития территорий Игорь Галась;
- вице-губернатор Краснодарского края, эксперт в области экономики Александр Руппель;
- основатель и руководитель инвестиционной компании Alias Group, предприниматель, эксперт в области стратегического развития территорий Борис Юнанов;
- мэр Краснодара, эксперт в области дорожного строительства и проектирования Евгений Наумов;
- мэр Анапы, эксперт в области госуправления и развития Василий Швец;
- мэр Сочи, эксперт в области госуправления и развития Алексей Копайгородский;
- мэр Геленджика, эксперт в области развития курортных территорий Алексей Богодистов;
- глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко;
- врач высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель медицинского холдинга CL Medical Group, бизнес-лидер и авторитетный эксперт в области развития проектов частной медицины Феликс Гамзаев;
- исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края, эксперт в области государственной поддержки малого и среднего бизнеса Елена Пистунова;
- региональный управляющий Альфа-Банка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Кирилл Шаталов;
- профессиональный инвестор, основатель сервиса об инвестициях Афинанс.рф, эксперт в области инвестиций Левон Акопов;
- экономист, профессор, доктор наук, бизнес-консультант, сооснователь бизнес-сообщества «КубА Клуб», эксперт в области стратегического развития бизнес-проектов Александр Полиди;
- операционный директор формата «Магнит у дома», эксперт в области ритейла Олег Сиднин;
- председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», предприниматель, эксперт Даниэль Башмаков;
- председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко;
- основатель ГК «Высшая Лига», эксперт в области запуска бизнес-проектов, общественный деятель Алексей Пшеничный;
- сооснователь мебельной компании Е1, предприниматель, инвестор, эксперт в области мебельной промышленности Александр Линевич;
- директор компании «Точно Инвест», эксперт в области развития территорий в девелопменте ГК «ТОЧНО» Эдуард Головин;
- председатель ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова;
- управляющий агробизнесом ГК «ТД "Сигма"», эксперт в области сельского хозяйства Любовь Недилько;
- доктор экономических наук, профессор, экономист, директор Института цифровой экономики и инноваций Виктор Семидоцкий;
- руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский;
- основатель инвестиционной компании ФинХак и детской финансовой школы ФинХак Junior Наталья Подгорецкая;
- региональный директор Axenix, эксперт в развитии IT-проектов крупного бизнеса Виктория Супрунова.
На втором этапе голосования, который пройдет с 7 по 9 ноября, экспертный совет определит победителя в каждой из номинаций. Обладатели «Твердых знаков», увесистых статуэток — символов издательского дома «Коммерсантъ», будут объявлены на церемонии, куда приглашаются все участники шорт-листа премии.
Церемония награждения пройдет 10 ноября в отеле «Crown Plaza» (ул. Красная, 109). Сбор гостей — в 18:30.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram
ООО "ЮМБ" ИНН 2311050960
Реклама. 16+