Бывшую богадельню на проспекте Энгельса выставили на торги за 249 млн рублей

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на торги Российского аукционного дома выставлен комплекс зданий с земельным участком, расположенный по адресу: проспект Энгельса, д.1. Комплекс является объектом культурного наследия «Орлово-Новосильцевская богадельня», сообщается на сайте РАД.

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Общая площадь зданий составляет 3,1 тыс. кв. метров, площадь участка под ними — 6,6 тыс. кв. м. Он оформлен в долгосрочную аренду.

Как уточняется в описании, комплекс нежилых зданий включает в себя три отдельно стоящих корпуса с охраняемой территорией и автостоянкой. В зданиях сделан свежий, качественный ремонт под современный медицинский центр. Начальная цена заявлена в размере 249,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на торгах в Петербурге также продадут исторические здания бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной.

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