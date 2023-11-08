«Газпром» и ОДК обсудили в Самаре планы по ключевым направлениям сотрудничества

Представители крупнейшей энергетической и двигателестроительной корпораций страны обозначили перспективы дальнейшего партнерства. Моторостроители разрабатывают новое изделие с повышенной мощностью, использование которого позволит повысить эффективность и степень надежности транспортировки природного газа. Испытать его планируется на базе самарской «дочки» Газпрома — ООО «Газпром трансгаз Самара».



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«Наземная» поддержка отрасли

Территория самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» послужила площадкой для проведения координационного межотраслевого совета Объединенной двигателестроительной корпорации и «Газпрома». В работе совета приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ОДК (входит в Госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха, управляющий директор предприятия «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев, а также представители ключевых департаментов «Газпрома» и филиалов газового холдинга со всей России. Главной темой для обсуждения стали перспективы эффективного использования новых разработок моторостроителей в транспортировке газа.

«ОДК-Кузнецов» работает над двигателем НК-36СТ-32 увеличенной мощности. Предполагается, что КПД нового двигателя достигнет 38%, номинальная мощность 32МВт, а в экстремально жарких условиях при температуре окружающей среды до +40 градусов он сможет обеспечить работу с мощностью 25МВт. Первый образец планируется изготовить в 2024 году, а испытать — в 2025 на компрессорной станции «Тольяттинская» ООО «Газпром трансгаз Самара».

— Наша задача — полностью обеспечить возросшие потребности в приводах для газоперекачивающих агрегатов нашего стратегического партнера — ПАО «Газпром». Учитывая реконструкцию и ввод в эксплуатацию производственных мощностей, «ОДК-Кузнецов» готов к существенному поэтапному увеличению производства и ремонтов газотурбинных двигателей», — отметил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.

Сегодня 634 двигательные установки марки «НК» мощностью от 6,3 до 25 МВт успешно применяются в составе 354 газоперекачивающих агрегатов 78 компрессорных станций ПАО «Газпром». В общей сложности за почти полвека серийного производства изготовлено 2118 «наземных» двигателей, общая наработка которых превышает 50 млн часов.

ООО «Газпром трансгаз Самара» в основном эксплуатирует двигатели производства ПАО «ОДК-Кузнецов» в составе газоперекачивающих агрегатов, обеспечивающих транспорт газа по магистральному газопроводу Уренгой-Петровск. Суммарная годовая наработка двигателей серии «НК» превышает 30 тысяч часов.

Самарские подразделения корпораций — ПАО «ОДК-Кузнецов» и ООО «Газпром трансгаз Самара» — работают в рамках соглашения о сотрудничестве с 2015 года, однако стратегическое партнерство предприятий сложилось еще в период Великой Отечественной войны. Старейшее газотранспортное предприятие, трест «Куйбышевгаз», было образовано именно на самарской земле и первым в регионе обеспечило подачу «голубого топлива» промышленным и оборонным производствам Куйбышева. В их числе был и моторостроительный завод №24 им. М. В. Фрунзе, сегодняшний «ОДК-Кузнецов». Спустя годы конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов, чье имя носит машиностроительная компания, выступил с инициативой конвертации газотурбинных двигателей для нужд газовой и нефтяной промышленности. Выпуск первого отечественного двигателя «наземного» применения НК-12СТ положил начало целому направлению в газоперекачивающей отрасли.

Эксплуатация двигательных установок серии «НК» в газотранспортной отрасли началась в 1976 году на газопроводе «Оренбург-Куйбышев». НК-12СТ использовались в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-6,3 на компрессорной станции «Красноармейская». В 1982 году были введены в эксплуатацию газоперекачивающие агрегаты с двигателями НК-14СТ, а с 1994 — двигатели НК-36СТ в составе агрегата ГПА-Ц-25 на компрессорной станции «Тольяттинская».

Экология производства и транспортировки

Участники координационного межотраслевого совета оценили и «зеленые» технологии, внедренные конструкторами ОДК. Они позволяют существенно сократить объемы вредных выбросов в атмосферу. В частности, еще в 2016 году на базе ООО «Газпром трансгаз Самара» были успешно завершены эксплуатационные испытания малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) в составе двигателя НК-36СТ. Использование данной камеры на порядок сокращает вредные выбросы оксидов азота и углерода. Ее наработка в составе ГПА-Ц-25 опытно-экспериментального цеха компрессорной станции «Тольяттинская» на данный момент уже превышает 7,5 тысяч часов.

В 2020 году на стенде обособленной площадки «Винтай» ПАО «ОДК-Кузнецов» были проведены испытания установки по производству метано-водородной смеси с отсеком камеры сгорания НК-16СТ. В качестве источника сжатого воздуха был применен двигатель НК-16СТ, принадлежащий ООО «Газпром трансгаз Самара». Испытания подтвердили, что при использовании в качестве топлива смеси природного газа и метано-водородной смеси снижение выбросов вредных веществ может достигать 50%.

— В «ОДК-Кузнецов» продолжаются работы по улучшению характеристик малоэмиссионной камеры сгорания. Изготовлена МЭКС с уменьшенным выбросом оксида углерода, проводятся испытания на технологическом двигателе», — сообщил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Социальное участие

В рамках визита делегации ПАО «Газпром» в Самарскую область состоялась встреча с губернатором Дмитрием Азаровым. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов обсудили с главой региона программы газоснабжения и газификации территорий.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в России реализуется бессрочная программа социальной газификации. Собственники квартир и домов в газифицированных населенных пунктах имеют возможность подвести газ до границ своего земельного участка без вложения собственных средств. В Самарской области уровень газификации составляет более 94%, и одна из приоритетных сегодняшних задач для региона — проведение газа на «последней миле», до границ участка. В регионе принято уже свыше 15 тысяч заявок на догазификацию, заключено более 14 тысяч соответствующих договоров, остальные находятся в процессе оформления. Льготные категории граждан получают прямую субсидию из областного бюджета для покупки газоиспользующего оборудования, счетчиков, котлов и газовых плит. Газифицирует оставшиеся населенные пункты правительство совместно с ПАО «Газпром».

На встрече также обсуждалось социальное партнерство компании с регионом. Благодаря участию холдинга в развитии Самарской области, в Тольятти, например, в июне открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор». Его строительство велось в рамках проекта «Газпром детям», за время реализации которого в регионе появилось уже 17 спортивных объектов.

ООО «Газпром трансгаз Самара», ИНН 6315000291