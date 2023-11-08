Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как работает центр исследования киберугроз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С февраля прошлого года российские организации столкнулись с беспрецедентным шквалом кибератак. Их количество, по оценкам экспертов, почти удвоилось. Причем среди целей хакеров оказалось много крупных и, казалось бы, хорошо защищенных компаний.

Новые вызовы потребовали свежей стратегии защиты, которая поможет не только избежать серьезного ущерба, но и быстро восстановиться в случае атаки. Для этого стоит хорошо изучить злоумышленников, их техники и тактики. Именно с этой целью в группе компаний «Солар» открыли центр исследования киберугроз Solar 4RAYS.

Цифровая аналитика — это новая нефть. Кто обладает полной картиной происходящего, тот сможет предложить конкурентные средства защиты и обеспечить организациям киберустойчивость, рассказал “Ъ FM” директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков:

«Сегодня мы обладаем наиболее полной базой данных о киберугрозах на территории России, в том числе информацией с сети "Ростелекома" (самой большой в РФ). Через наши сенсоры проходит более 180 млрд событий в сутки, а сеть honeypot фиксирует свыше 1 млн фактических действий злоумышленников.

Также мы используем информацию крупнейшего в стране коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC, а наша команда киберразведки одновременно отслеживает деятельность более 60 продвинутых группировок. Вся эта информация агрегируется в единую базу знаний, с которой работают эксперты.

Для анализа больших данных мы используем машинное обучение и планируем подключить нейронные сети, чтобы прогнозировать киберугрозы. Также в планах обогащать этими данными наши продукты. Все это поможет предоставлять сервисы и продукты, максимально учитывающие актуальные для России киберриски».

Еще одна цель Solar 4RAYS — усилить российское киберсообщество. Поэтому на SOC-Forum эксперты центра расскажут о трендах атак текущего года и дадут практические советы по реагированию.