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обновлено 15:11

Имена погибших в годы ВОВ в Каракулинском районе летчиков установили в Удмуртии

В Удмуртии установили имена трех солдат, чей бомбардировщик дальней авиации ДБ-3Ф потерпел крушение в Каракулинском районе около деревни Малые Калмаши в годы Великой Отечественной войны. Об этом во «ВКонтакте» рассказала депутат Госдумы России от республики, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Лариса Буранова.

Фото: vk.com, Лариса Буранова

Фото: vk.com, Лариса Буранова

Напомним, в июне в Каракулинском районе около деревни Малые Калмаши поисковики нашли фрагменты бомбардировщика, который из-за погодных условий потерпел крушение 23 марта 1942 года. Самолет перегоняли из Красноярска в Ярославль, чтобы затем отправить его на фронт. Тогда сообщалось, что самолетом управлял экипаж из четырех человек, которые погибли на месте. Солдат похоронили в братской могиле на старом кладбище, однако установить точное местоположение не удалось. Примерно в то же время поисковики из Татарстана передали в музей фотографию командира, боевого летчика Александра Колодкина, уроженца Кировской области. Только его имя и было известно.

С официальным запросом обратились в Центральный архив министерства обороны России. Согласно журналу боевых потерь 53-го дальнебомбардировочного авиационного полка) за 1941-1942 года, в Удмуртии погиб пилот лейтенант Александр Колоткин, стрелок-бомбардир сержант Михаил Елкин, авиационный механик воентехник 2 ранга Владимир Рупеко. При этом в документах значится, что погибших похоронили 23 марта 1942 года в деревне Б. Калмаш Камборского района Удмуртской АССР.

«Три фамилии. Три солдата. Три героя. Знают ли их родные, что местом, где завершился путь боевого экипажа, стал Каракулинский район Удмуртии? Что в небольшой деревне Малые Калмаши до сих пор хранят память о катастрофе 1942-ого года? Что жители хотят установить памятник в центре деревни и выбить на нем имена погибших летчиков?»,— написала госпожа Буранова.

В настоящее время поиск родных погибших продолжается, поскольку пока он не принес результатов.

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