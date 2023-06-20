Фрагменты бомбардировщика времен Великой Отечественной войны нашли поисковики в Удмуртии около деревни Малые Калмаши

В Каракулинском районе Удмуртии около деревни Малые Калмаши нашли фрагменты бомбардировщика времен Великой Отечественной войны. Об этом во «ВКонтакте» сообщила депутат Госдумы России от республики, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Лариса Буранова.

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В настоящее время установлено, что трагедия произошла 23 марта 1942 года. Бомбардировщик, который перегоняли из Красноярска в Ярославль, упал в поле предположительно из-за столкновения с холмом при плохих погодных условиях. Все члены экипажа погибли на месте.

Имя одного погибшего удалось установить. Им оказался командир, летчик Александр Колодкин из Кировской области. В настоящее время разыскиваются его родные, поисковики передали его фотографию в деревенский музей. Еще двое погибших могут быть уроженцами Иркутска и Красноярска.

«То, что эта история не вымысел — теперь подтверждают находки, которые обнаружили поисковики Удмуртии и Татарстана. Два мешка самых разных фрагментов. И это только за три дня работы»,— рассказала госпожа Буранова.

По воспоминаниям очевидцев, у погибших одна могила на старом кладбище, однако точное ее расположение никто не знает. Жители деревни выступили с инициативой поставить у дороги памятный знак. «Решили, что установим памятник в центре деревни и выбьем на нем имена погибших солдат. Чтобы помнили ныне живущие, чтобы знало молодое поколение, чтобы родные могли приехать и поклониться защитникам Родины»,— рассказала Лариса Буранова.

«Неважно, сколько лет прошло после войны. Когда солдат обретает имя, а родные спустя десятилетия узнают о его судьбе — это бесценно»,— подчеркнула депутат Госдумы России от Удмуртии.