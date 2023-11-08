Четыре жителя Пакистана осуждены в Омске за незаконное пресечение госграницы

В Омской области суд вынес приговор четырем жителям Исламской Республики Пакистан, обвиняемым в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ, максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы).

Фигуранты дела, как установил суд, следуя из Казахстана, пешком пересекли границу в Исилькульском районе Омской области. Там они были задержаны сотрудниками погрануправления. Обвиняемые намеревались попасть через территорию России в страны Евросоюза, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

Свою вину они признали. Суд назначил им по четыре месяца колонии-поселения.

В коне октября в Омской области по полгода колонии получили четыре гражданина Республики Индия за незаконное пресечение границы с РФ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова