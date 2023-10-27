За пересечение границы в Омске четыре гражданина Индии получили 6 месяцев колонии

Нововаршавский райсуд Омской области приговорил четырех граждан Республики Индия к 6 месяцам колонии общего режима за незаконное пресечение границы с Россией, сообщает пресс-служба судов области.

Установлено, что мигранты 28 июля пешком пересекли границу с РФ в районе Омской области, следуя из Казахстана. Обвиняемые планировали попасть из России в Белоруссию и после отправиться в Германию.

Граждан Индии признали виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). По этой статье им грозило до 5 лет колонии.

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Александр Киселев