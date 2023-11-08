Заболеваемость COVID-19 в Самарской области за неделю выросла на 35,9%

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 44 неделе 2023 года в Самарской области на 100 тыс. населения был равен 50,7. Это на 35,9% больше итогов неделей ранее. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«За прошедшие сутки зарегистрировано 250 случаев заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 7.98»,— говорится в сообщении.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на минувшей неделе в Самарской области было выявлено 1587 новых зараженных COVID-19. Также в регионе за прошедшие семь дней выздоровели более тысячи человек. Кроме того, в Самарской области за этот период было госпитализировано 142 человека с коронавирусом. Ранее в Самарской области был побит месячный рекорд по числу зараженных COVID-19.

Георгий Портнов