В Самарской области побит месячный рекорд по числу зараженных COVID-19

За прошлую неделю в Самарской области выявлено 1168 новых зараженных коронавирусной инфекцией. С начала октября текущего года это стало рекордом по числу инфицированных, которое фиксируется в регионе еженедельно. Например, неделей ранее число новых заболевших COVID-19 в Самарской области составило 872 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также за минувшую неделю в Самарской области умерло два человека с подтвержденным COVID-19. За этот период в регионе было госпитализировано 69 человек и выздоровело после коронавируса 875 жителей.

Общее число зараженных COVID-19 в Самарской области за все время составило более 548,9 тыс. человек. За этот период в регионе в общей сложности умерло 8343 жителя с коронавирусом.

Ранее в Самарской области было зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ среди жителей в возрасте 15 лет и старше. Рост показателя составил 49,6%.

Георгий Портнов