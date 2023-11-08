Жан-Клод Ван Дамм похвалил уральского бойца Петра Яна за спортивную форму

Легендарный актер боевиков XX века Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение к бойцу клуба «Архангел Михаил», экс-чемпиону UFC Петру Яну, в котором похвалил его за спортивную форму.

«Привет, Петр Ян. Ты чемпион: у тебя хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио!»,— сказал господин Ван Дамм. На видео он стоит рядом с тренером бойцовского клуба «Архангел Михайл» Мартином Водонецки.

Боец смешанных боевых искусств (Mixed Martial Arts — MMA) Петр Ян родился в 1993 году. Был чемпионом ACB в легчайшем весе. Бывший чемпион UFC и временный чемпион UFC в легчайшем весе. Петр Ян снялся в сериале «Большая битва» Сергея Бондарчука об истории MMA.

Александр Стародумов

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