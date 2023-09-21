Сергей Бондарчук презентовал в Екатеринбурге документальный сериал об ММА

Российская премьера первого эпизода документального сериала «Большая битва» Сергея Бондарчука прошла 21 сентября в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Он посвящен истории MMA (mixed martial arts — смешанные боевые искусства) в России. Показанная серия получила подзаголовок «Боец» и рассказывала зрителям об отношении спортсменов к данному виду спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Стародумов Фото: Александр Стародумов

«Важно было показать большую киноработу для подрастающего поколения и начинающих бойцов. Чтобы те, кто хочет себя реализовывать в данном виде спорта, понимали насколько будет трудным и тернистым их путь»,— отметил Сергей Бондарчук.

По словам сценариста Алексея Сафонова, создатели стремились представить массовому зрителю закулисье мира смешанных единоборств. «Хотелось представить людям ММА, как вариант социального лифта»,— пояснил он. Господин Сафонов подчеркнул, что главный вызов заключался в том, чтобы уместить в восемь эпизодов по 35 минут историю, которая развивается вокруг целого вида спорта, а не одного центрального героя или компании.

Премьера первых эпизодов «Большой битвы» состоится 22 сентября на платформе Wink.

Александр Стародумов