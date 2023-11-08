Дело председателя ТСЖ «Дом Челищева» в Петербурге прекратили из-за срока давности

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление по делу в отношении Петра Капустина, председателя ТСЖ «Дом Челищева». Уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности — 2 года. Срок истек еще 12 октября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дом на улице Чайковского, 31 лит. А является объектом культурного наследия. Господин Капустин для хозяйственно-бытовых нужд ТСЖ дал доступ к чердаку третьим лицам. Они не имели лицензии Минкультуры России на производство работ по сохранению объектов культурного наследия. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не выдавал разрешение на производство работ. Они не были согласованы и в администрации Центрального района.

В итоге дом был поврежден: в ходе работ нанесли урон форме, размерам и конфигурации скатных крыш дворового корпуса, историческому объемно-планировочному решению по габаритам капитальных стен, отделке дворового фасада. Сумма ущерба составила 1,9 млн рублей.

Стороны не возражали против прекращения уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге также прекратил уголовное дело против миллиардера Бориса Берсона, которого обвиняли в нарушении требований сохранения памятников истории и культуры в отношении особняка Черкасского (Риттера) на Васильевском острове.

Анастасия Захарова

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