Суд прекратил уголовное дело в отношении миллиардера Бориса Берсона

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование миллиардера и бывшего акционера «Адаманта» Бориса Берсона из-за истечения сроков давности. Об этом 11 сентября сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Заседание по делу прошло 8 сентября.

Ходатайство о прекращение уголовное дела, по данным пресс-службы, поступило от адвокатов господина Берсона. «Стороны не возражали. Суд уголовное дело в отношении Берсона прекратил в связи с истечением сроков давности»,— говорится в сообщении.

Бориса Берсона обвиняли в нарушении требований сохранения памятников истории и культуры (ч. 1 ст. 243.1 УК РФ). Судебные заседания по делу продлились около двух лет.

По ст. 243.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на такой же срок.

Речь идет об особняке Черкасского (Риттера) на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, построенном в начале XVIII века. Особняк, владельцем которого является Борис Берсон, внесен в «Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга». Сторона обвинения утверждала, что господин Берсон своим «преступным бездействием» в период с 21 августа 2013 по 28 мая 2021 года нарушил требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения. За этот период дом несколько раз горел. По версии правоохранителей, пожары происходили «в связи с проживанием в нем и распитием спиртных напитков лицами без определенного места жительства». Самый крупный пожар случился в июне 2019 года. Ущерб от бездействия собственника, которому принадлежит часть здания, следствие оценивало в 39 млн руб.

Как проходило уголовное дело — читайте в материале «Ъ» «Для розыска не хватило обоснования».

Надежда Ярмула

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