Calvin Klein отсудил у уральских предпринимателей около полумиллиона рублей

Американская компания Calvin Klein Trademark Trust (Кельвин Кляйн Трейдмарк Траст) отсудила у уральских предпринимателей порядка полумиллиона рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Согласно данным картотеке, за 2023 год компания подала в свердловский суд десять исковых заявлений. Почти по всем делам (касались компенсации за нарушение исключительных прав) суд встал на сторону истца.

Как указано в одном из дел, истцу стало известно, что в торговой точке ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге продается нижнее белье «незаконно индивидуализированное Товарными знаками». «В указанной торговой точке истцом была осуществлена проверочная закупка товара. Истец не давал ответчику своего согласия на использование Товарных знаков»,— говорит в материалах суда.

Суммарно Calvin Klein Trademark Trust отсудил средства за нарушение с восьми предпринимателей. Суд постановил взыскать от 22 до 100 тыс. руб. По одному из дел еще продолжаются судебные разбирательства, еще один иск был подан в адрес судебного пристава-исполнителя.

Ранее New Balance и Puma также подавали иски к екатеринбургским предпринимателям.

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Мария Игнатова