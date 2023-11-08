Следователи начали проверку из-за смерти футболиста в Сочи

Следователи организовали доследственную проверку в связи со смертью в Сочи футболиста и тренера Алексея Лесина. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В ведомстве отметили, что на теле спортсмена не было видимых телесных повреждений. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет в Сочи, где проходили всероссийские соревнования. Его тело нашли на берегу моря. О гибели сына сообщил 6 ноября тренер по футболу Сергей Лесин. Сейчас родственники погибшего ищут очевидцев и свидетелей трагедии.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram