Глава МЧС попросил Госдуму присвоить спасателям в зоне СВО статус ветеранов

Глава МЧС Александр Куренков попросил Госдуму наделить сотрудников ведомства, работающих в зоне спецоперации, статусом ветеранов. Сейчас на территории новых регионов работает более 303 тыс. спасателей.

«Действующим законодательством не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения. Уважаемые депутаты, рассчитываем на вашу поддержку в решении данного вопроса»,— сказал министр на правительственном часе в Госдуме (цитата по ТАСС).

По словам министра, сотрудники МЧС в зоне боевых действий «практически всегда находятся на самых опасных участках, проводят оповещение населения, его укрытие в защитных сооружениях, а также эвакуации». В зоне боевых действий спасатели занимаются в том числе разминированием.

В мае президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для семей погибших в зоне боевых действий спасателей предусмотрены выплаты размере 5 млн руб., а также 3 млн руб.— в случае ранения. Однако для спасателей не предусмотрены льготы, которые получают военнослужащие,— это, в частности, увеличение пенсий на 32%, налоговые льготы, а также льготы при использовании общественного транспорта, при оплате услуг ЖКХ и госпошлин.

В середине июля о необходимости введения статуса ветерана боевых действий для спасателей глава МЧС говорил в Совете федерации. О том, что сотрудники МЧС, работающие в сложных условиях на территории СВО, должны получать дополнительную поддержку, также говорил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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Анастасия Ларина