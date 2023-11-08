«Норникель» сообщил о возращении части ушедших клиентов

Часть клиентов «Норильского никеля» (MOEX: GMKN), ранее отказавшихся от сотрудничества, вернулись к переговорам о покупке у компании металла. Обсуждаются контракты на 2024 год, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

«Ситуация становится менее конфронтационной и жесткой»,— сказал господин Боровиков на вебинаре «Атон» (цитата по «Интерфакс»).

Михаил Боровиков также отметил, что компании удалось изменить тенденцию увеличения оборотного капитала, сформированная в 2022 году из-за увеличения логистических цепочек и увеличения готовой продукции. Господин Боровиков прогнозирует изменения на рынке металла с дестокинга (снижения уровня запасов) на рестокинг в следующем году.

25 октября «Норникель» запустил серный проект, призванный уменьшить количество вредных выбросов на своих производствах.

Подробнее — в материале «"Решений «с полки» нет"».

Александра Горошилова