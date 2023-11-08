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В Самаре на бизнесмена подали в суд за вывеску «Цветы» на памятнике архитектуры

Приставы возбудили исполнительное производство по судебному решению в отношении предпринимателя из Самары. Основанием для этого стало решение регионального арбитражного суда об удовлетворении иска областного Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) к бизнесмену с требованием демонтировать козырек и вывеску «Цветы» с памятника архитектуры и взыскать госпошлину. Об этом сообщает УГООКН по Самарской области.

Здание на ул. Куйбышева, 66А, является объектом культурного наследия «Гостиничный комплекс купца 1-ой гильдии Аннаева с рестораном и винным погребом»

Фото: УГООКН Самарской области

Речь идет о здании на ул. Куйбышева, 66А. Оно является объектом культурного наследия «Гостиничный комплекс купца 1-ой гильдии Аннаева с рестораном и винным погребом».

Собственником помещения в нем является индивидуальный предприниматель, который оборудовал на первом этаже лицевого фасада здания козырек и вывеску «Цветы».

В 2021 году его признали виновным в нарушении содержания памятника архитектуры и оштрафовали на сумму 20 тыс. руб. В текущем году арбитражный суд Самарской области полностью удовлетворил иск чиновников к предпринимателю.

Ранее в Самарской области на чиновников подали в суд из-за памятника архитектуры. Речь идет о Торгово-промышленном центре в сельском поселении Красное Поселение Елховского района.

Георгий Портнов

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