В Красноярском крае с нового года запустят 18 субсидированных авиамаршрутов

Росавиация утвердила перечень субсидированных региональных рейсов для Красноярского края - в него вошли 18 маршрутов, сообщает краевой минтранс.

«КрасАвиа» будет работать по маршрутам из Красноярска в Томск, Кызыл, Горно-Алтайск, Нижнеангарск, Таксимо (Бурятия), Чару (Забайкальский край), Ленск и Талакан (Якутия).

«Аэрофлот» в следующем сезоне будет выполнять рейсы из краевого центра во Владивосток, Мирный, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Челябинск, Тюмень, Читу и Нерюнгри. Также у авиаперевозчика появится новое направление – Красноярск - Магадан.

Программа вступит в силе с 1 января 2024 года. Перелеты будут выполняться на условиях софинансирования за счет федерального и регионального бюджетов. Краевой бюджет выделил на эти цели 355,6 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в рамках программы субсидирования региональных рейсов в следующем году будут запущены несколько новых маршрутов из городов Сибири,. Так, в 2024 году планируется начать полеты полеты из Горно-Алтайска в Оренбург (полеты будет выполнять авиакомпания «Икар»), Сургут («Ютэйр») и Улан-Удэ («КрасАвиа»).

Также рейсы по новым маршрутам будут выполняться из Кемерова в Самару и Уфу (авиакомпания «Азимут»), из Красноярска в Ленск, Таксимо и Нижневартовск («КрасАвиа»), в Полярный («Алроса»). В программе также появится субсидируемый рейс из Красноярска во Владивосток, который будет выполнять «Аэрофлот». Сейчас на этом направлении работает авиакомпания «Аврора».

В числе новых направлений – маршруты из Махачкалы в Томск (авиакомпания «Серверный ветер»), также в Томск будут выполняться рейсы из Самары («ЮВТ Аэро»), из Тюмени («Ютэйр»). Рейсы будут выполняться из Минеральных вод в Омск («Ред Вингс»), из Новокузнецка в Сургут («Ютэйр») и Уфу («Ред Вингс»), из Новосибирск в Тобольск («ЮВТ Аэро»).

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Александр Киселев