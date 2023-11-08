Очконабиратель

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин остается одним из самых «горячих» хоккеистов регулярного чемпионата НХЛ. В матче с «Детройт Ред Уингс» Панарин продлил серию игр, в которых набирал хотя бы очко, открывшуюся на старте сезона, до 12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (в центре) во всех 12 матчах своей команды набирал хотя бы одно очко

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (в центре) во всех 12 матчах своей команды набирал хотя бы одно очко

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

В рамках очередного и очень насыщенного дня регулярного чемпионата НХЛ зрелищный матч сыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт». Ньюйоркцы, хозяева площадки, в нем победили соперников со счетом 5:3, несмотря на довольно серьезные потери. Из-за травм в заявке «Рейнджерс» отсутствовали несколько ведущих игроков, включая, например, российского голкипера Игоря Шестеркина, которого подменяет ветеран Джонатан Куик. Однако бодрость нападения эти потери компенсировала.

А безусловным лидером нью-йоркского нападения является Артемий Панарин. Собственно, в том, что ему принадлежит этот статус, нет ничего удивительного. Артемий Панарин перешел в «Рейнджерс» из «Колумбус Блю Джекетс» в 2019 году, и с тех пор зависимость клуба от его тонуса колоссальна. Панарин на самом деле выполняет на льду колоссальное количество функций: он разгоняет атаки, иногда — из своей зоны, он дирижирует ими на чужой трети, он их завершает.

Но в нынешнем сезоне Артемий Панарин, кажется, так «горяч», как никогда не был. Во встрече с «Детройтом» на его счету гол и передача. Но главное не это.

Главное — что матч с детройтцами продолжил череду тех, в которых россиянин набирает очки. Она открылась на старте сезона и растянулась уже на дюжину игр.

Чтобы понять, насколько это серьезная цифра, надо знать, что Панарин очутился рядом с рекордом клуба. Им уже полвека и один год владеет Род Жильбер. В 1972 году он разогнался в регулярном первенстве 14 результативными матчами подряд.

Артемия Панарина уже смело можно включать в число соискателей бомбардирского приза лиги по итогам сезона. В списке лучших бомбардиров он после встречи с «Детройтом» выбрался с 20 очками (семь голов и тринадцать передач) на третью позицию. Впереди, но неподалеку возглавляющий его соотечественник Панарина Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг» и Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс». У Кучерова — 22 очка (причем при «лишнем» матче), у Петтерссона — 21.

И, разумеется, после такого начала сезона нетрудно предположить, что Артемию Панарину наконец-то удастся «пробить» классическую для элитных форвардов отметку в сто баллов, добытых в регулярном чемпионате. То, что она ему до сих пор не покорялась, выглядит какой-то нелепой случайностью. Панарин неоднократно, в том числе в прошлом сезоне, был близок к этому рубежу, трижды выбивая больше 90 очков, но всякий раз пойти немножко дальше что-то мешало.

Хотя, надо полагать, поклонников «Рейнджерс» больше персональных успехов Артемия Панарина волнуют успехи командные.

Ньюйоркцы уже достаточно давно располагают таким кадровым потенциалом, что их взлет кажется чуть ли не неминуемым. По яркости имен им мало равных.

Однако они все время оступаются, готовясь такой взлет совершить.

Предыдущий сезон — типичный случай. «Рейнджерс» неплохо провел регулярку, а перед play-off укрепил и так мощный состав такими звездами, как Владимир Тарасенко и Патрик Кейн. Тем не менее уже в первом раунде гранда вышиб упрямый «Нью-Джерси Девилс», не обративший внимания на два разгрома со счетом 5:1, после которых уступал — 0:2. «Рейнджерс» опять по привычке развалился в самый неподходящий момент.

Пока в чемпионате у ньюйоркцев все складывается недурно. Их дивизион Метрополитен достаточно сильный в плане подбора конкурентов, однако всего с тремя осечками «Рейнджерс» идет в его таблице на верхней строчке, опережая «Каролина Харрикейнс», притом что в этом клубе все эксперты видели одного из безусловных фаворитов сезона. А Панарин, главный нью-йоркский герой, после победы над «Детройтом» заверил болельщиков, что вместе с партнерами «чувствует себя командой». Этого чувства на самом деле клубу часто не хватало в последнее время.

Алексей Доспехов