Около 65% свердловских вкладчиков открывают депозиты сроком до одного года

В Свердловской области около 65% вкладчиков Сбербанка открывают депозиты сроком до одного года. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Треть из них выбирают вклады сроком от трех до шести месяцев, а еще столько же — от шести месяцев до года.

С января по сентябрь этого года портфель пассивов Сбербанка в Свердловской области вырос на 18,5% до 323 млрд руб. В сравнении с октябрем 2022 года этот показатель вырос на 25,5%.

Напомним, 27 октября Банк России поднял ключевую ставку до 15%. После этого Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов, максимальная составила 14% годовых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте