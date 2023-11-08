В Екатеринбург 25 ноября прибудет «Поезд Деда Мороза»

«Поезд Деда Мороза» приедет на станции Свердловской железной дороги (СвЖД) в конце ноября. Как сообщили в пресс-службе РЖД, поезд 11 ноября отправится из Великого Устюга.

Как указано в маршруте, первая остановка поезда будет в Лабытнанги (ЯНАО) 13 ноября. Далее в города Уральского федерального округа он прибудет в конце ноября. В Серов — 23 ноября, в Нижний Тагил — 24 ноября, в Екатеринбург — 25 ноября. В Тюмень — 26 ноября, в Тобольск — 27 ноября. В Ноябрьск — 28 ноября, а в Нижневартовск (ХМАО-Югра) — 29 ноября.

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Отдельный вагон — кукольный театр. Пассажиры этого поезда — Дед Мороз и его команда.

Напомним, СвЖД начала продажу билетов на туристические маршруты «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург». Билеты можно купить за 120 дней до отправления.

Полина Хабарова

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