Песков: в ядерной доктрине России нет изменений
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессия Запада в адрес России очевидна, но изменений в российской ядерной доктрине нет. Так он прокомментировал слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия.
Дмитрий Песков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
При этом Дмитрий Песков назвал не совсем корректным вопрос, как в Кремле относятся к заявлению господина Патрушева. «Дело в том, что Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ, это и есть часть Кремля, того, что называется Кремлем. Поэтому это считается как заявление Кремля, конечно»,— отметил он. Ранее сегодня Николай Патрушев говорил, что из-за действий США повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия.
«Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей коллективного Запада»,— сказал Дмитрий Песков. «Что касается нашей страны, у нас есть наша доктрина, где четко все прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь все предельно ясно»,— добавил пресс-секретарь.
Согласно с российской военной доктриной, применение ядерного оружия допустимо в случае агрессии в отношении России с применением оружия массового поражения, обычных вооружений или когда под угрозу поставлено существование государства.
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