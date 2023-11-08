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Коммерсантъ FM
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Песков: в ядерной доктрине России нет изменений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессия Запада в адрес России очевидна, но изменений в российской ядерной доктрине нет. Так он прокомментировал слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом Дмитрий Песков назвал не совсем корректным вопрос, как в Кремле относятся к заявлению господина Патрушева. «Дело в том, что Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ, это и есть часть Кремля, того, что называется Кремлем. Поэтому это считается как заявление Кремля, конечно»,— отметил он. Ранее сегодня Николай Патрушев говорил, что из-за действий США повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

«Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей коллективного Запада»,— сказал Дмитрий Песков. «Что касается нашей страны, у нас есть наша доктрина, где четко все прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь все предельно ясно»,— добавил пресс-секретарь.

Согласно с российской военной доктриной, применение ядерного оружия допустимо в случае агрессии в отношении России с применением оружия массового поражения, обычных вооружений или когда под угрозу поставлено существование государства.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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