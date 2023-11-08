Художнице Александре Скочиленко запросили 8 лет лишения свободы

Гособвинение попросило назначить 8 лет лишения свободы художнице Александре Скочиленко по уголовному делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание 10 лет лишения свободы).

По мнению прокурора, вина госпожи Скочиленко полностью доказана. Доводы стороны защиты прокурор считает необоснованными, сообщает из зала суда 8 ноября корреспондент «Ъ-СПб».

На прошлом заседании Александра Скочиленко рассказала, что основу ее мотивации составляли гуманистические ценности. «Я просто хотела, чтобы военные действия остановились. Это было моей мотивацией: не ненависть, не вражда, а сострадание. Просто хотела, чтобы все это закончилось»,— высказалась тогда художница.

Александра Скочиленко находится под стражей уже полтора года. Ее задержали в апреле 2022 года. В марте художница заменила пять ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о проведении специальной военной операции на территории Украины. По мнению гособвинения, информация на «ценниках» не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.

Как завершилось судебное следствие по делу Александры Скочиленко, читайте в материале «Ъ-СПб».

Надежда Ярмула

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