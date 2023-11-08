В Динском районе женщина погибла в результате ДТП

Днем 7 ноября в Динском районе Кубани произошло смертельное ДТП. На трассе «Краснодар — Ейск» столкнулись «БМВ» и «ВАЗ-2109», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, 53-летний водитель иномарки выехал на встречку, где столкнулся с отечественным автомобилем. За рулем «девятки» находилась 38-летняя женщина.

Водитель отечественной легковушки скончалась до приезда медиков. По факту случившегося проводится проверка.

На ноябрьских праздниках в авариях на Кубани погибли шесть человек. С 3 по 6 ноября на дорогах региона произошло больше 60 ДТП.

Вячеслав Рыжков

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