В Геническе сбили три летевшие в сторону Крыма ракеты

Утром 8 ноября в Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Его отменили в течение десяти минут. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов»,— говорится в Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Позже господин Развозжаев написал, что дым в районе Севастопольской бухты — средства маскировки, которые использовали военные. До Крыма ракеты не долетели.

В последний раз система ПВО работала в Севастополе 7 ноября. В тот день обломки от одного из сбитых БПЛА рухнули на крышу частного дома в Андреевке. Всего над Черным морем и Крымом были сбиты 17 беспилотников.

Вячеслав Рыжков

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