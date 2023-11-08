Обвиняемый в убийстве 30-летней давности задержан в Самаре

Силовики задержали в Самаре одного из обвиняемых в убийстве семьи, которое было совершено более 30 лет назад в Оренбурге. В момент задержания предполагаемый преступник собирался уехать в Новосибирск. Второго фигуранта дела обнаружили в Омске, где он проживал со своей матерью. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следствие установило, что преступление было совершено 21 сентября 1994 года с 10:00 до 21:00 (MSK+2). Двое обвиняемых под предлогом покупки обуви прошли в квартиру потерпевшей, продавщицы одежды, на ул. Родимцева в Оренбурге.

Они связали хозяйку и стали искать материальные ценности. В это время домой вернулись дети хозяйки – беременная дочь и малолетний сын.

После этого мужчины атаковали потерпевших с ножами и задушили с помощью веревок и проводов, которые нашли в квартире. При этом они похитили найденное в квартире имущество, выяснили силовики.

Затем предполагаемые преступники покинули Оренбург и по поддельным паспортам скрывались от правоохранительных органов до минувшего года. Было возбуждено уголовное дело по п. «а», «г», «ж», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений с особой жестокостью, женщины, находившейся в состоянии беременности, двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Также мужчинам инкриминируется ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).

В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. После вручения обвинительного заключения материалы будут переданы в Дзержинский районный суд.

Ранее было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в Оренбурге, которое было совершено более 20 лет назад (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, мужчина был убит из обреза ружья из-за долга за карточную игру.

Георгий Портнов