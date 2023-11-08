Дизайн-проект павильона в аэропорту Иркутска пересмотрят после жалоб жителей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 8 ноября заявил, что дизайн-проект терминала аэропорта Иркутска будет пересмотрен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zakupki.gov.ru Фото: zakupki.gov.ru

«Мы провели встречу с общественниками. Еще раз посмотрим его. Сейчас целая группа работает, много профессионалов участвует в этом», — рассказал Игорь Кобзев.

Кроме того, глава Приангарья также обратил внимание на то, что необходимо расширять пути к аэропорту Иркутска. Господин Кобзев отметил, что в настоящее время начались предпроектные работы по возможному строительству взлетно-посадочной полосы в аэропорту города.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в конец октября иркутская организация союза архитекторов России направила обращение к главе региона с просьбой внести коррективы в проект нового павильона в аэропорту. В своем письме архитекторы указали, что эскиз объекта не соответствует статусу воздушной гавани Байкальского туристического макрорегиона.

Подрядчика по строительству модульного пассажирского павильона сборно-разборного типа АО «Международный аэропорт Иркутска» выбрал 18 октября. Стоимость контракта составила 585,4 млн руб. Согласно данным портала госзакупок, договор заключен с коллективным участником: ООО «БайкалСтройКомплекс» (Иркутск) и ООО «Международная строительная компания» (Москва), который выступил единственным участником на торгах. Объект должен быть сдан не позднее 30 сентября следующего года. Площадь застройки сооружения должна составить 2.7 тыс. кв.м.

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Александр Киселев