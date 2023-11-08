В центре Петербурга начали действовать дорожные ограничения из-за Культурного форума

В связи с проведением в Санкт-Петербурге международного культурного форума в центре города начали действовать дорожные ограничения для автомобилистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в частности, выдан ордер на установку временных элементов благоустройства и ограждений для проведения в рамках культурного форума концерта на Дворцовой площади. Проезжую часть там сузили вдоль домов 4 и 6-8, уточнили в комитете по транспорту. Ограничение будет действовать до полуночи 26 ноября.

Кроме этого, с 00:00 до 23:59 15 ноября будет запрещена парковка на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8, а также на Миллионной улице — от Дворцовой площади до Мошкова переулка, на нечетной стороне набережной Мойки — от Певческого моста до Невского проспекта и четной — от Невского до Конюшенного переулка. С 00:00 16 ноября до 08:00 19 ноября на указанных участках и в Волынском переулке полностью перекроют движение транспорта.

Напомним, что Форум объединенных культур (другое название Международного культурного форума — «Ъ-СПб») состоится в Петербурге с 16 по 18 ноября. Мероприятие планирует посетить президент РФ Владимир Путин.

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