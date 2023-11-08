Американские миллениалы нарастили кредитную задолженность до рекорда

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал данные по потребительским задолженностям в США по итогам третьего квартала. Общий объем долга, включая ипотечные, образовательные, автомобильные, потребительские кредиты, задолженности по кредитным картам и др., вырос на 1,3%, до $17,29 трлн. Ипотечные кредиты увеличились на $126 млрд, до $12,24 трлн. Задолженность по автозаймам выросла на $13 млрд, до $1,6 трлн, образовательные кредиты увеличились на $30 млрд, до $1,6 трлн, а задолженности по кредитным картам за последний квартал увеличились на $48 млрд (4,7%), до рекордного уровня $1,08 трлн.

Анализируя полученные данные, эксперты Федерального резервного банка Нью-Йорка особенно отмечают существенный рост просроченной задолженности по кредитным картам и автокредитам. «Темпы роста просроченной задолженности по ипотечным займам, которые составляют большую часть всего потребительского долга, остаются ниже допандемийных уровней,— отмечается в докладе.— Однако темпы роста просроченных платежей по автокредитам и кредитным картам превысили допандемийный уровень и продолжают увеличиваться. И если рост просрочки по автокредитам в последние кварталы идет довольно умеренными темпами, то темпы роста просроченных платежей по картам заметно ускорились».

Говоря о причинах этого явления, эксперты банка отмечают, что «в целом рост просроченных платежей по картам идет примерно в равной степени по всем социальным группам и регионам. Но с точки зрения возрастных групп резкий рост просроченных платежей отмечен в группе представителей поколения миллениалов (годы рождения 1980–1994)». «Если у представителей других поколений — бебибумеры (годы рождения 1946–1964), поколение Х (1965–1979) и зумеры (1995–2011) просроченные платежи по кредитным картам в среднем соответствуют допандемийному уровню, то у миллениалов уровень просроченных платежей превысил допандемийный еще в середине прошлого года, а сейчас находится на 0,4% выше, чем в третьем квартале 2019 года»,— отмечает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

О том, чем опасен уровень закредитованности россиян, читайте в материале «Скованные долгом».

Евгений Хвостик