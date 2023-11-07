Скованные долгом

Число неплательщиков по банковским кредитам с начала года выросло почти на четверть: плюс 200 млрд руб. в виде новых долгов, что вдвое больше, чем в 2022-м, отчиталась Федеральная служба судебных приставов. При этом Московская область вошла в топ-пять регионов по количеству должников. Что это означает для банковского рынка и экономики в целом? И есть ли выход у таких заемщиков? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Долги россиян по кредитам приближаются к 3 трлн руб., деньги получить становится сложнее и дороже, поэтому заемщики снова пошли в МФО, чтобы дотянуть до зарплаты. Коллекторы, в свою очередь, скупили у банков почти всю просрочку, выставленную на продажу.

На фоне этих новостей россияне ушли на ноябрьские праздники. И у 21 млн человек из них непростое финансовое положение: именно столько заемщиков, по данным Федеральной службы судебных приставов, имеют просрочки. А у половины из них — по три и более кредита.

Все это негативный сигнал для экономики, замечает гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Такой объем задолженности свидетельствует о том, что мы находимся в глубочайшем кризисе, потому что обращаться в микрофинансовые организации для того, чтобы перекредитоваться — это самая последняя стадия перед окончательным дефолтом.

Такой объем невозврата будет означать впоследствии дефицит денежных средств для кредиторов. Кроме того, станут ужесточаться требования к заемщикам.

Ожидать снижения каких-то ставок в ближайшее время на весь следующий год мы не можем».

Средняя ставка по необеспеченным потребкредитам уже начинается от 22% и достигает 40%. При таких условиях перекрыть долги слишком дорого, да и банки теперь все чаще отказывают заемщикам. Так, в сентябре они отклонили почти 63% заявок на кредиты наличными, а в начале октября — более 80%, подсчитали аналитики сервиса «Сравни.ру».

Это значит, что число личных банкротств будет только расти, пояснил гендиректор аналитического агентство «БизнесДром» Павел Самиев: «Можно взять и пятый, и шестой, и седьмой кредит в теории. Микрофинансовые организации, может быть, будут готовы их выдавать, но так или иначе это путь к тому, чтобы обанкротиться. Уже 1 млн человек прошли этот рубеж.

Негативным фактором является то, что число тех, кому придется прибегнуть к такой процедуре, будет расти. Те заемщики, у которых много кредитов, либо должны брать еще займы для того, чтобы хотя как-то обслуживать имеющиеся долги, либо идти по такой процедуре. Как раз это главный, наверное, вызов для кредитного рынка».

Процедура банкротства, напоминает господин Самиев, подходит только тем, у кого нет источников дохода и движимого имущества. Кроме того, нужно быть готовым к определенным ограничениям, например, нельзя открыть новый бизнес в качестве ИП и взять кредит без упоминая о банкротстве в течение пяти лет.

Так что большинство должников ждет общение с приставами, которые активно используют в своей работе искусственный интеллект, рассказал генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин:

«В сфере взыскания долгов растет роль цифровизации. Больше информации доходит до службы судебных приставов, этим вызван рост показателей.

Все чаще используются роботы-коллекторы. Также постоянно идет поиск новых способов работы с долгами.

Так, существует проект "Заплати за другого", когда мы с согласия человека обращаемся за предоставлением ему займа на работе. У нас же бывают и VIP-должники на миллионы рублей. Работодатель иногда даже выделяет для этого средства, чтобы история не получила какое-то публичное освещение».

Вместе с тем на руках у коллекторов только в третьем квартале этого года появилось дополнительно 75 млрд руб. в виде просрочек по долгам, что продали им банки.

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