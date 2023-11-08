На территории трех районов Кубани отменили карантин по африканской чуме свиней

В Брюховецком, Крыловском и Калининском районах Кубани отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ограничительные меры в указанных районах вводились 4, 6 и 10 сентября 2023 года соответственно. Больных животных нашли на территории свинотоварной фермы ООО «Степь» (не связано с Агрохолдингом «СТЕПЬ») ЗАО «Новосергиевское». Первая вспышка была зарегистрирована 3 сентября на свинотоварных фермах «Импульс» в Кущевском районе, там также вводили карантин. Для предотвращения распространения заболевания были уничтожены тысячи голов скота.

Там, где были выявлены очаги АЧС, власти рекомендуют начать комплектование поголовьем свиней не раньше, чем через год после снятия карантина. Исключение составляют случаи, предусмотренные п. 70 раздела 7 Ветеринарных правил (Решение о разрешении комплектования для закрытых хозяйств может быть принято не раньше, чем через восемь месяцев после снятия карантина в случае, если исследования не выявят АЧС).

Вячеслав Рыжков

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