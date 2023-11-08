Заксобрание Петербурга окончательно утвердило закон о корректировке бюджета

Закон о корректировке бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год окончательно утвержден Законодательным собранием. Об этом в среду, 8 ноября, в своем Telegram-канале сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

По словам господина Бельского, основная часть дополнительных средств направляется на сокращение бюджетного дефицита и укрепление социальной базы — в частности, на приобретение жилых помещений для городских очередников, соцвыплаты для строительства или покупки жилья семьям с детьми-инвалидами, обеспечение бесплатными медикаментами и медицинскими изделиями льготников, на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан и на их социальную поддержку.

Также на 1 млрд рублей увеличена сумма, выделенная на единовременные выплаты участникам боевых действий на территории Украины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в бюджет Санкт-Петербурга по состоянию на 1 ноября поступило 944 млрд рублей, что соответствует 90% от годового плана.

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