В Нижневартовске из-за метеоусловий задерживаются три рейса

Из аэропорта Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за метеоусловий не могут вылететь несколько рейсов. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в справочной аэропорта.

Согласно расписанию, задержано два местных рейса: вылет в Вампугол с посадками в Покуре и Былино перенесен на 12:30. Рейс в Корлики, который следует через Ларьяк и Сосновый Бор, перенесен на 9 ноября в 09:10. Кроме того, до 14:20 задерживается самолет в Норильск (Красноярский край).

«Два Норильска сидит: по метеоусловиям Норильска сели на запасной. По местным — метеоусловия трассы, там туман»,— рассказали в справочной службе.

Ранее из-за тумана не смогли приземлиться три самолета в Тюмени.

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Ирина Пичурина