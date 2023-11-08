В Тюмени из-за тумана не могут приземлиться три самолета

В тюменском аэропорту Рощино из-за тумана на прилет задержаны три рейса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Речь идет о рейсах из Красноярска (приземлится в 11:50), Сургута (10:30) и Москвы (11:02).

Помимо этого, задерживаются рейс из Салехарда — время прилета ожидается в 13:25, и из Урая, который приземлится в 13:50. Также из самого Рощина не может вылететь самолет в Шереметьево — его вылет перенесен на 12:15.

Напомним, утром из-за тумана была ограничена видимость на трассе Тюмень — Омск.

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Ирина Пичурина