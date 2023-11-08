Женщина пыталась вывезти из Екатеринбурга в Дубай старинную икону и крест

На таможне аэропорта Кольцово в Екатеринбурге при досмотре багажа у жительницы Кургана инспекторы обнаружили киотный литой крест «Распятие Христово» и четырехстворчатую икону-складень «Двунадесятые праздники». Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как женщина сообщила инспекторам, это фамильные реликвии, которые достались ей в наследство от бабушки. Как сказано в сообщении, о необходимости декларирования она не знала, с таможенным законодательством не знакома.

По результатам экспертизы было установлено, что крест весом 1,2 кг был изготовлен во второй половине XIX века из медно-цинкового сплава. К этому же периоду относится и икона весом 1,5 кг, она сделана из недрагоценного сплава латуни.

«По заключению эксперта, представленные предметы являются культурными ценностями, изготовленными более 50 лет назад. Вывоз физическими лицами подобных реликвий возможен при наличии разрешения министерства культуры РФ с обязательным оформлением пассажирской таможенной декларации»,— рассказал начальник таможенного поста (пассажирский) аэропорта Кольцово Сергей Боровик.

Разрешительных документов у женщины не было. «Возбуждены административные дела по двум статьям за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений»,— отметили в пресс-службе. Владелице иконы и креста грозит штраф до двукратного размера от их стоимости.

Напомним, ранее в аэропорту Кольцово сотрудники полиции задержали строителя из Узбекистана, пытавшегося провезти коллекцию из десяти ножей. По словам начальника таможни Кольцово Сергея Баландина, семь из десяти ножей являются охотничьими и признаны предметом правонарушений.

Полина Хабарова

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