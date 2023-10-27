В Кольцово задержали мужчину, который пытался провезти коллекцию ножей

В аэропорту Кольцово сотрудники полиции задержали строителя из Узбекистана, пытавшегося провезти коллекцию из десяти ножей, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Пассажир рейса «Наманган-Екатеринбург» не задекларировал ножи и пытался пройти таможенный контроль через «зеленый» коридор. Задержанный пояснил, что коллекцию ножей приобрел в подарок друзьям.

По словам начальника таможни Кольцово Сергея Баландина, семь из десяти ножей являются охотничьими и признаны предметом правонарушений. За «недекларирование холодного оружия» и «несоблюдение запретов и ограничений» в отношении мужчины возбуждены два административных дела. Охотничьи ножи будут конфискованы, мужчине придется заплатить штраф в размере до двукратной стоимости товара.

Виталий Красиков

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