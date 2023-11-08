«Ведомости»: Минэкономики предлагает сделать нефинансовую отчетность добровольной

Минэкономики подготовило проект приказа, который предлагает отказаться от обязательной нефинансовой отчетности, раскрывающей показатели в сфере устойчивого развития, или ESG (environmental, social, governance). Вместо них Минэкономики разработало стандарты рекомендательного характера. Документ приводят «Ведомости». Подлинность подтвердил представитель ведомства.

Приказ Минэкономики был составлен в преддверии издания российского стандарта отчетности об устойчивом развитии. Предполагается, что публикация нефинансовой отчетности будет ежегодной и добровольной. Если компания откажется от публикации отчетности, она должна будет в произвольной форме составить мотивированное обоснование соответствующих обстоятельств.

В прошлом году у Минэкономики были планы по внедрению обязательного раскрытия нефинансовой отчетности, ведомство даже разработало соответствующий законопроект. Однако, по данным «Интерфакса», против были в РСПП и крупнейших компаниях. Источник «Ведомостей» сообщил, что в правительстве не поддержали идею с доработкой законопроекта.

В новом приказе Минэкономики рекомендует раскрывать показатели нефинансовой отчетности в динамике за ретроспективный период не менее трех лет с начала составления отчетности. Также рекомендуется проводить независимую оценку аудиторами. Компании должны будут публиковать ее на сайте не позднее 30 дней с дня раскрытия годовой бухгалтерской отчетности.

В перечень сведений, подлежащих раскрытию, включено 44 показателя — экономических, экологических, социальных, управленческих. Они были разработаны на основе стандартов ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) по устойчивому развитию. При этом показатели учитывают национальные особенности экономики, например инвестиции в технологический суверенитет. В экономические показатели входят расходы на научные исследования, производительность труда, зеленые инвестиции.

К экологическим показателям, например, относят объем использованной воды, выбросы загрязняющих веществ и CO2, к социальным — оплату труда, средние зарплаты, к управленческим — наличие политики по устойчивому развитию, число заседаний совета директоров.

Приказ распространяется на государственные компании, крупные хозяйственные общества с выручкой более 10 млрд руб., а также компании с акциями на бирже. Ранее нефинансовую отчетность раскрывали ММК, «Газпром», «Норникель», «Фосагро», X5 Group, «Ростелеком», «Мечел», «Т плюс», ВТБ, UC Rusal, «Северсталь», «Сбер».

Анастасия Ларина