«В клубе состоят представители многих профессий, и всех объединяет страсть к мотоциклам»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 2 ноября провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал президент объединения мотоциклистов Blacksmiths MC Виталий Якуш. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как создавался мотоклуб, о его идеологии и коллективной ответственности, а также о том, как байк-шоу под эгидой клуба стали частью туристической индустрии Кубани.

Виталий Якуш и Алексей Пшеничный — сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Светлана Дронова

Виталий в свое время занимался единоборствами. Мотоциклы же, как признался спикер бизнес-завтрака, это не просто его увлечение, а образ жизни.

«Я человек непьющий и некурящий. В юности, как и любой молодой человек, искал себе компанию по интересам, коллектив, с которым можно было бы общаться. В 19 лет познакомился с байкерами, начали дружить»,— рассказал господин Якуш.

Со временем дружба переросла в нечто большее. В 1997 году был создан мотоклуб Blacksmiths MC. У истоков создания клуба стояли 10 человек.

Изначально мотоклуб позиционировал себя как краснодарский. По словам Виталия, это был вопрос их узнаваемости и значимости. Затем клуб дал направление для развития и увлечения байкерской субкультурой всего юга России, а позже вышел во всероссийскую, а затем и в мировую плоскость. Сегодня клуб включает в себя 41 филиал по всей России, а на Кубань приезжают байкеры из США, Канады и Европы. Одни предлагают различные бизнес-проекты, другие просто приезжают в гости отдохнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости и резиденты клуба

Фото: Светлана Дронова Гости и резиденты клуба

Фото: Светлана Дронова

Как рассказал Виталий Якуш, все крупные мотосообщества — это закрытые коллективы, созданные по армейскому типу, с жесткой иерархией и дисциплиной. Зато член мотоклуба получает определенные возможности — для нетворкинга, для бизнеса. В клубе состоят врачи, строители, ИТ-специалисты, юристы, предприниматели — представители многих профессий. И всех объединяет страсть к мотоциклам. За каждого из членов клуба поручается весь коллектив, являясь гарантом выполнения обязательств. Основные принципы Blacksmiths MC — коллективная ответственность.

«При создании клуба мы взяли основу у зарубежных байкерских сообществ, но адаптировали ее под нашу российскую ментальность. Клуб у нас мужской, а мужчина должен быть сильным, ответственным, уметь защищать себя, свою семью, свой бизнес. Именно эти ценности мы и продвигаем»,— рассказал Виталий Якуш.

В сообществе сегодня более тысячи человек. Но вступить в клуб очень непросто. Сюда не может прийти человек со стороны. У претендента на вступление обязательно должен быть поручитель. Но и это еще не все. Каждый член клуба получает определенный статус. И для его получения в течение пяти лет проходит четыре стадии проверки. Система отбора довольно жесткая. Но благодаря ей, в клубе определяют, насколько тот или иной человек соответствует критериям организации, подходит ли для нее в принципе. Есть определенный ценз по мотоциклу и мотопробегу. Член клуба обязательно должен выезжать на своем байке, участвовать в мероприятиях байкерского сообщества.

Спикер бизнес-завтрака, президент мотоклуба Blacksmiths MC Виталий Якуш

Фото: Светлана Дронова

«Мотоцикл — это в том числе форма прокачки себя. Наше движение популяризирует мотоспорт, мототуризм, передвижение на мотоциклах как таковое»,— говорит господин Якуш.

Клуб существует на членские взносы. Средства идут на поддержание основных потребностей отделений сообщества. Обязательным условием существования отделений в городах является проведение минимум одного мероприятия в год.

Любой коллектив проверятся в делах. Для Blacksmiths MC такой проверкой становятся фестивали. По словам Виталия, первый южно-российский байк-фестиваль клуб провел еще в конце 90-х годов, в промзоне на выезде из Краснодара. На мероприятии собрались мотоциклисты, которых тогда было всего несколько десятков человек на весь юг России. Зато зрителей приехало около 2-3 тысяч человек.

Сегодня байк-фестивали под эгидой клуба, с различными байкерскими конкурсами, десятками музыкальных групп, стали визитной карточкой Таманского полуострова, где до недавнего времени проводились.

«Крупный фестиваль обходится в сумму примерно от 20 до 30 млн рублей. Но все финансовые затраты при грамотном планировании окупаются. Мы стали участниками туристической индустрии в Краснодарском крае и готовы делать фестивали любого формата и высокого качества, основываясь на 25-летнем опыте существования мотоклуба»,— заверил Виталий Якуш, отвечая на вопросы гостей и резидентов Куба Клуба.

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