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Коммерсантъ FM
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К платформе оплаты по QR-коду Сбербанка подключился первый иностранный банк

Сбербанк (MOEX: SBER) подключил к своей платформе оплаты по QR-коду первый иностранный банк, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах форума Finopolis-2023. По его словам, ежемесячно с помощью QR-кода совершается почти 40 млн операций.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Недавно к платформе оплаты по QR-коду от "Сбера" подключился первый иностранный банк. Сейчас к нашей платформе уже подключено также восемь российских банков, до конца года планируем подключить еще три-четыре банка»,— рассказал господин Греф.

Герман Греф отметил, что расширение количества партнеров поможет увеличить аудиторию сервиса и обороты по оплате по QR-коду. По оценке Сбербанка, ежемесячно с помощью QR-кода совершается почти 40 млн операций. Число ежемесячных пользователей сервиса составляет почти 10 млн человек.

Сбербанк запустил оплату по QR-коду в 2019 году. Клиентам она доступна по SberPay или через СБП. Для оплаты необходимо отсканировать графический код на экране терминала, перейти на платежную страницу в браузере, выбрать способ оплаты, а также в приложении какого банка завершить операцию. При оплате по SberPay клиент будет перенаправлен в приложение «Сбербанк Онлайн».

Милена Костерева

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