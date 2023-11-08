Кредитные карты наращивают лимиты

Банки повышают лимиты по кредитным картам. Средний показатель за год вырос на 30% и составляет чуть больше 106 тыс. руб., говорится в исследовании аналитиков «Скоринг Бюро». Как выяснил “Ъ FM”, финансовые организации увеличили не только суммы, но и вернули бонусы и кешбэки, которые отменяли год назад. Что предлагают клиентам? И чем грозят повышенные лимиты заемщикам? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средний чек по кредитке пробил отметку в 100 тыс. руб. еще в конце июня и идет только по нарастающей. Большинство банков предлагают такие карты бесплатно, некоторые даже обещают кешбэк, в отдельных случаях — до 30%, если верить рекламе и делать покупки у партнеров.

Без процентов деньгами можно пользоваться от 55 дней до двух лет, если не вчитываться в договор. На практике же так называемый грейс-период иногда действует только на первые 30 дней. А дальше — комиссия. И по факту кредитная карта — это самый маржинальный продукт для финансовых институтов, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Если банк облагает операции покупок по кредитной карте начислением процентов по ставке до 33% годовых, в соответствии с максимально допустимым значением ПСК, на снятие наличных или переводы по карте такое ограничение не распространяется, и банк может начислять 40% годовых и больше.

При расчетах по кредитным картам банк получает комиссию, так называемый interchange, и достаточно ограниченный круг финансовых организаций делится этой комиссией с клиентами, поскольку в программах лояльности кредитные карты представлены достаточно редко.

Для банков этот продукт выгодный как с точки зрения процентного, так и комиссионного дохода. Буквально один выход на просрочку с учетом штрафных санкций окупает этот продукт с лихвой».

В сентябре был новый рекорд — 4 млн кредитных карт вышли за льготный период, посчитали аналитики «Скоринг Бюро». Средний размер просрочки — 62 тыс. руб. Поэтому прежде чем подписывать договор, лучше заранее узнать полную стоимость кредита. Ведь кроме займа, банки могут туда зашить и другие платежи, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин:

«Открытие лимита еще не делает вас должником перед банком. Это потенциальная "кубышка". Прежде, чем этот лимит расходовать, нужно внимательно читать условия. Процентная ставка — около 11% при ключевой в 15% — понятно, что банки себе в убыток работать не будут. Договор нужно изучать: какой тариф обслуживания, бывают и страхования задолженности, комиссия очень хорошая может быть. Если считать в пересчете на годовой, то процент иногда доходит и до нескольких десятков. Но то, что лимиты увеличивают, это неплохо. Для заемщиков лучше кредитная карта, чем займы, где ставки еще выше и также непрозрачны условия».

Банки повышают лимиты, количество самих карт, а вот клиенты, по крайне мере в текущем году, не спешат их активировать. На это еще летом обратил внимание ЦБ. Только в первом квартале финансовые институты выпустили почти 11, 5 млн новых карт. А число активно используемых (по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция) уменьшилось более чем на 7 млн руб. Но даже если не пользоваться картой, это все равно кредит, предупреждает заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин:

«Если у вас кредит с хорошим лимитом, и вдруг возникла потребность в заемных средствах, подайте заявку на потребительский кредит, и банк рассчитает показатель долговой нагрузки. И если у вас есть кредитная карта, даже если вы ей не пользуетесь, этот лимит все равно участвует в расчете показателя долговой нагрузки. Поэтому выдача нового кредита другим банком для вас ограничена. Это считается как потенциальная возможность воспользоваться лимитом».

И даже если не брать новый заем, а закрывать прежние, то начать лучше именно с кредитной карты, советуют финансисты. Ведь процентная ставка по таким продуктам может доходить до 70%.

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