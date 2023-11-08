В Тольятти из горящего жилого дома спасли одного человека и эвакуировали четырех

Пожар произошел в Тольятти в минувший вторник, 7 ноября. Сообщение о происшествии в Центральном районе на ул. Льва Толстого, 13, поступило на пульт оперативных служб в 16:54 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Пожарные выехали на место и установили, что на девятом этаже здания горели домашние вещи. Площадь пожара составила 24 кв.м.

Из здания спасли одного человека и эвакуировали четырех. Пожар был ликвидирован в 17:32.

Огонь тушили 35 человек и 12 единиц техники. Никто не погиб и пострадал.

Ранее в Самаре произошел ночной пожар в частном доме. Пламя повредило надворные постройки и иномарку.

Георгий Портнов