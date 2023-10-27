Ночной пожар в частном доме в Самаре повредил надворные постройки и иномарку

Пожар произошел в Самаре в пятницу ночью. Сообщение о происшествии в Железнодорожном районе города в Гранатном переулке, 4, поступило на пульт оперативных служб в 4:16 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят частный дом и надворные постройки на общей площади 90 кв. м. Спустя час пожар был локализован и в 5:29 ликвидирован»,— говорится в сообщении.

В результате происшествия был поврежден автомобиль Сhevrolet. Огонь тушили 26 человек и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее в соседнем с Самарской областью Оренбуржье произошел пожар на элеваторе. Пламя охватило здание зерносушилки.

Георгий Портнов