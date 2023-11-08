ФСБ задержала жителя Бурятии, склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Бурятии, который как утверждается, склонял российских военнослужащих к переходу на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

ФСБ отмечает, что «в качестве аргументов» для перехода на сторону ВСУ задержанный использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы России». По информации спецслужбы, мужчина гарантировал организовать российским военнослужащим связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).