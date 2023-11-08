Суд отказался взыскивать с ЧМК 263 млн рублей ущерба, причиненного реке Миасс

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по иску Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании почти 263 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел»). Требования удовлетворены частично, с предприятия в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6 тыс. руб., сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

Согласно резолютивной части решения, объявленного 7 ноября, суд признал незаконными действия ЧМК по сбросу сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ в реку Миасс с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков с июня 2013 года по февраль 2016-го, а также с 12 по 19 мая 2016 года. «В удовлетворении остальной части исковых требований отказать»,– сообщает пресс-служба суда.

В исковом заявлении Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора просило взыскать с ЧМК почти 263 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс в результате сброса загрязняющих веществ.

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