Эксперты по технологиям «умного города» со всей страны приедут в Челябинск

Они примут участие во II Международной конференции «Сокол», которую проводит лидер телекоммуникационного рынка, компания «Интерсвязь». Участниками мероприятия станут более 250 руководителей и топ-менеджеров домофонных, управляющих и строительных компаний, операторов связи и представителей власти. В рамках мероприятия Интерсвязь презентует новую версию «Умного домофона "Сокол +"».



Фото: PR-служба компании Интерсвязь

Второй год подряд Интерсвязь собирает в столице Южного Урала профессиональное комьюнити. На несколько дней конкуренты станут партнёрами для того, чтобы определить, как с помощью современных технологических решений сделать жизнь людей комфортной и безопасной.

Первая конференция «Сокол» прошла в Челябинске осенью прошлого года. Тогда же широкой аудитории был представлен «Умный домофон "Сокол"». Это собственная импортонезависимая домофонная панель, разработанная компанией «Интерсвязь». «Сокол» уже широко используется не только на территории Уральского федерального округа, но и по всей России, а также за её пределами. В этом году челябинская IT-компания в рамках конференции представит новую версию устройства, которая получила название «Сокол+».

«Мы учли пожелания пользователей, улучшив уже существующие функции. Самое главное преимущество этой панели - не американский чип и то, что мы реализовали в ней полнодуплексную аудиосвязь. В новой версии «Умного домофона "Сокол +"» обновления получили все системы устройства: микроконтроллер, система питания, аналоговая и цифровая части, а также периферия. Например, новый "Сокол" сможет хранить в своей памяти до 25 тысяч ключей, что позволит использовать домофон на объектах больших жилых комплексов», – рассказал председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Эксперты компании «Интерсвязь» поделятся своим опытом внедрения умных сервисов в сфере ЖКХ, здравоохранения, строительства и промышленности. Спикеры расскажут о цифровизации домофонии, совершенствовании правовых норм на пути к цифровой трансформации, об эволюции систем домофонии и их влиянии на современные технологии безопасности и комфорта в жилых помещений, эффективной установке умных домофонов и многом другом.

В рамках конференции участников ждут доклады от знаменитых спикеров, круглые столы на злободневные темы в сфере умной домофонии, IT и «умного города» с участием представителей бизнеса и власти. С лекциями и докладами выступят представители Школы Операторов, АО «Уфанет», Эффорт-Телеком, Ростелесети, Центра кибербезопасности и других компаний со всей страны. Кроме того, гостей ждут сюрпризы от организаторов. Например, мастер-классы проведут международный эксперт-консультант, сертифицированный продакт-менеджер, автор книги «Управление цифровыми продуктами» Леонид Лапидус и профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. Также участников конференции «Сокол» ждёт интеллектуальный квиз «Кто там? К кому?», который проведёт шестикратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель «Бриллиантовой совы», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

«Мы постарались сделать конференцию максимально полезной и интересной для участников. Деловая часть гармонично пересекается с тематическими секциями и развлекательной программой. Гости смогут максимально погрузиться в атмосферу события. Каждый день будет наполнен сюрпризами и, например, на гала-ужине конференции "Сокол" выступит основатель и лидер легендарной группы "Агата Кристи" - Вадим Самойлов», – рассказала PR-руководитель компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева.

После успешного дебюта прошлого года «Сокол» привлёк большое внимание профессионального сообщества со всей страны и даже соседних государств. Своё участие во II Международной конференции по технологиям умного города уже подтвердили делегации из регионов Уральского федерального округа, республики Башкортостан, Калининградской, Омской, Нижегородской, Белгородской областей, а также Якутска, Иркутска и Москвы. Кроме того, гостями конференции станут гости из Узбекистана, Армении, Белоруссии, Китая и Арабских Эмиратов.

II Международная конференция по технологиям умного города «Сокол» пройдёт 20 и 21 ноября в отеле «Radisson Blu Hotel Chelyabinsk». Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, а также узнать условия участия в конференции можно на официальном сайте события. За актуальными новостями «Сокола» следите в официальном телеграм-канале.

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