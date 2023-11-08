Экипаж экстренно севшего в поле Новосибирской области Ural Airlines вернулся к работе

Экипаж Airbus A320 Ural Airlines (Уральские авиалинии), который совершил вынужденную посадку в поле Новосибирской области, вернулся к выполнению полетов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. На время расследования экипаж был временно отстранен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Бортпроводники сдали кардиограмму, клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям»,— заявили в компании.

Как сообщал „Ъ“, Росавиация подвела итоги расследования авиаинцидента. Причиной нарушения работы «зеленой» гидросистемы стало «нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа», - заявили в ведомстве. Также, по данным Росавиации, пилоты ошибочно рассчитали нужное количество топлива, приняв решение лететь в Новосибирск. В тоже время, учитывая создавшиеся в результате условия, решение о посадке самолета в поле было верным, сделало вывод ведомство.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Пассажирский самолет A-320 сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто из них не пострадал. Согласно заявлению авиаперевозчика, причиной происшествия стал частичный отказ гидравлики.

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Александр Киселев