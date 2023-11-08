В Екатеринбурге 47% покупателей новостроек в ипотеку берут кредит на 30 лет

В Екатеринбурге к концу года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья превысил уровень в 24 года, подсчитали аналитики платформы bnMAP.pro. Согласно их данным, 47% ипотечных кредитов, выданных под залог договоров долевого участия (ДДУ) в 2023 году в Екатеринбурге, предоставлены на срок 30 лет.

Для сравнения два года назад доля таких заемщиков была на уровне 15%, а большинство кредитов оформлялось на 20 лет. На сегодняшний день только 4% покупателей берут ипотеку на 10 лет. 17% оформляют ипотечный кредит на 20 лет, 8% — на 14 лет. Всего в 2023 году на первичном рынке порядка 79% сделок приходится на покупку жилья с использованием ипотеки.

Напомним, за десять месяцев этого года число оформленных договор долевого участия (ДДУ) в Екатеринбурге выросло на 87% к уровню прошлого года и на 50% к аналогичному периоду 2021 года.

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