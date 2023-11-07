Хорьков: «Аномально высокий спрос на рынке новостроек остался в прошлом»

За десять месяцев 2023 года число оформленных договор долевого участия (ДДУ) в Екатеринбурге выросло на 87% к уровню прошлого года и на 50% к аналогичному периоду 2021 года, сообщает Telegram-канал главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова Reburg EKB. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в октябре этого года на первичном рынке было зарегистрировано около 3,8 тыс. ДДУ в строительстве. Этот показатель ниже, чем в августе-сентябре, но существенно выше, чем в 2021-2022 годах.

«После двух месяцев ажиотажа, ситуация на рынке новостроек Екатеринбурга нормализуется. Аномально высокий спрос остался в прошлом, но текущие показатели пока не вызывают озабоченности у продавцов»,— говорится в сообщении. Эксперты отмечают, что рекордно высокие показатели продаж в предыдущие месяцы остановили процесс роста предложения. Так, к началу ноября число нереализованных квартир на рынке новостроек снизилось до 49 тыс. квартир. Из них около 2 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные еще строятся.

Аналитики также считают, что вслед за произошедшим повышением цен, в конце года на рынке вновь можно ожидать появление скидок и дисконтов: «По крайне мере в тех проектах, которые подняли цены на 15-20% и более».

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